الإثنين 03 مارس 2025
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رياضة

موقف ياسر إبراهيم من مواجهة طلائع الجيش

ياسر إبراهيم مدافع
ياسر إبراهيم مدافع الأهلي

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن ياسر إبراهيم مدافع الفريق أصبح جاهزا طبيا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة طلائع الجيش على أن يبقي قرار ضمه من عدمه لقائمة المباراة فنيا ووفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر وذلك بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية. 

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر غدا معسكر مغلق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش  في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

كما قال مصدر داخل الأهلي أن محمد شريف مهاجم الأهلي السابق والذي يلعب حاليا في صفوف الخليج السعودي ينتظر قرار النادي الأهلي بعودته من جديد في الصيف القادم من أجل قيادة هجوم الفريق مشددا على أن اللاعب يضع قرار العودة إلى القلعة الحمراء في مقدمة أولوياته. 

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش الأربعاء القادم. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش التي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة  

ويلتقي الأهلي مع نادي طلائع الجيش في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

 

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كولر الأهلي ياسر إبراهيم

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