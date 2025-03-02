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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، بداية مثيرة لـ"سيد الناس" بسبب الكراهية وخروج عمرو سعد من السجن

سيد الناس، فيتو
سيد الناس، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، انطلقت أولى حلقات مسلسل سيد الناس والذي يخوض بطولته عمرو سعد.

الحلقة الأولي من مسلسل سيد الناس 

وكشفت الحلقة عن وجود صراع بين 3 عائلات وهم؛ عائلة الجباس والهواري والمعلم رشدي، وظهرت إلهام شاهين في دور زوجة أب عمرو سعد “الجارحي” والتي تكرهه بدرجة كبيرة بسبب تفضيله لدى والده “رشدي” خالد الصاوي عن بقية أشقائه.

وتتوالى الأحداث، ويخرج عمرو سعد من السجن بعد 3 سنوات بدلا من والده في قضية شيكات، ولكن يظهر الكره بشكل أكبر على إلهام شاهين زوجة والده عقب وصوله لمنزله واستقبال والده وأهل الحارة.

وكشفت الحلقة، أن عمرو سعد “الجارحي” والدته سلوى عثمان “سناء” والتي تزوجها خالد الصاوي في السر و أخفى  زواجه عن زوجته “اعتماد” التي تظن أن سناء خادمة في المنزل وليست ضرتها بسبب إخفاء المعلم رشدي.

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