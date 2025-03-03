تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل استقالة جواد ظريف من منصبه

إيران، رصد الصحفي الإيراني علي قلهكي، المقرب من حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الإثنين، اللحظات الأخيرة قبل استقالة محمد جواد ظريف من منصب نائب الرئيس للشئون الاستراتيجية.

وأوضح قلهكي، أن مسئولا رفيع المستوى طلب خلال اجتماع مع الرئيس مسعود بزشكيان أن يتم إبلاغ ظريف بمغادرة الحكومة، لكن الرئيس رفض، وقال: "أبلغوه بأنفسكم".

وأضاف أن "المسئول المعني استدعى ظريف وأخبره بأنه وفقا للقانون الذي شرعه البرلمان في عهد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، لم يعد بإمكانه الاستمرار في منصبه، وعليه تقديم استقالته، إلا أن ظريف رفض في البداية، لكنه في النهاية قدم استقالته تحت ضغوط مباشرة من مكتب الرئاسة".

وبحسب "قانون تعيين الأشخاص في المناصب الحساسة" الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، يُتوقع أن يترك 5 مسؤولين حكوميين آخرون مناصبهم قريبا.

يُذكر أن ظريف كان قد استقال سابقا من منصبه أغسطس الماضي، مع بداية عمل الحكومة الحالية بعد تزايد الدعوات لإقالته.

وفي سياق متصل، رأت وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري أن استقالة ظريف جاءت لـ"عدم قانونية" تعيينه بهذا المنصب، مشيرة إلى أنه "وفقا لقانون الوظائف الحساسة، فإن تعيين ظريف مساعدا للرئيس يُعد انتهاكا للقانون، لكون اثنين من أبنائه يحملان الجنسية الأمريكية المزدوجة".

وكان نواب البرلمان، إلى جانب وسائل إعلام وشخصيات محسوبة على التيار الأصولي، قد انتقدوا مرارا تعيين ظريف في حكومة بزشكيان وطالبوا بعزله.

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