فاجعة في المغرب، وفاة أسرة اختناقا بالغاز

أفادت وسائل إعلام مغربية بوفاة 4 أشخاص، أمس الأحد، جرّاء اختناقهم بغاز البوتان في مدينة أزغنجان شمالي المغرب.



ونقل موقع "هسبريس" عن مصدر قوله، إن الضحايا من أسرة واحدة، وهم أم وثلاثة أبناء.

ووفق الموقع، فقد توفي الأشخاص بسبب اختناقهم جرّاء تسرب غاز البوتان في منزلهم.

وأشار الموقع إلى أن السلطات المغربية فتحت تحقيقا في الحادثة، بعد نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الحسني بالناظور.

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