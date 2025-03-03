رئيس اتحاد الشراع والتجديف القطري يشيد باللجنة الأولمبية المصرية

تقدم رئيس الاتحاد القطري للشراع والتجديف راشد بن ماجد السليطي بالشكر والتقدير للمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها لمقر اللجنة الأولمبية المصرية.



وجاء نص الرسالة التي تلقاها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية:

" بداية أتقدم لكم بجزيل الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارتي للجنة الأولمبية المصرية، والتي كانت من الفرص العظيمة لتوطيد أواصر الأخوة والتعاون في مجال الرياضة بين البلدين وتبادل الآراء حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.



كما أود أن أشيد بجهودكم الكبيرة التي أثمرت عن تحقيق الطموحات والنجاحات المتعددة للجنة الأولمبية المصرية، متمنيا للرياضة المصرية مزيد من الانجازات والنجاحات التي تليق بتاريخ الرياضة بجمهورية مصر العربية الشقيقة.



وكان المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قد استقبل رئيس اتحاد الشراع والتجديف القطري خلال الأيام الماضية وتم عقد اجتماع مهم شهد مناقشة العديد من الملفات في ظل توطيد العلاقات بين اللجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات واللجان الأولمبية في الوطن العربي وقارة أفريقيا.

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