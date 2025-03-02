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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، أحمد عبد العزيز يتخلص من "الجارحي" والعوضي يخرج من السجن بالحلقة 3 من فهد البطل

فهد البطل، فيتو
فهد البطل، فيتو

مسلسلات رمضان 2025 ، بدأت الحلقة الثانية من مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في رمضان 2025، بأحداث مثيرة. 

الحلقة الثانية من مسلسل فهد البطل 

بدأت الحلقة، بقيام محمود البزاوي “توفيق التمساح” بإرسال رجاله إلى منزل أحمد العوضي وأسرته “الجارحي” في محاولة للتخلص منه، بعدما تسبب “العوضي” في منع تجارته للأفيون في المنيا، خاصة أن يشارك شقيق “العوضي” الأكبر “غلاب” والذي يقوم بدوره أحمد عبد العزيز.

وتنتقل الحلقة، إلى مشهد مؤثر حيث قام “غلاب” بإطلاق النار على شقيقه الأصغر “الجارحي” الذي يقوم بدوره أحمد العوضي، حيث أنه يظهر بشخصيتين خلال الأحداث الأولى الجارحي الأب، والثانية فهد الابن الذي  دخل السجن في الحلقة الأولى. 

وأطلق غلاب النار على شقيقه الأصغر الجارحي بسبب الصراع على العمودية ومنع تجارة الأفيون في البلد، وسقط الجارحي أرضا وحاول أن ينقذ نفسه ولكن غلاب قام بطعنه بغل مرة أخرى حتى الوفاة من أجل العمودية وتجارة الأفيون مع صديقه توفيق التمساح. 

وتنتقل المشاهد إلى فهد أثناء تواجده في السجن والذي استمر يتذكر كل ما حدث لوالده “الجارحي”، من عمه غلاب وقتله على يده بسبب الصراع على العمودية وتجارة الأفيون 

وفي مشهد عبقري يكشف جحود القلوب بين الأشقاء  لأحمد عبد العزيز الذي يلعب دور “غلاب” قام بتأنيب شقيقه الأصغر “الجارحي” الذي قتله بسبب الكره والطمع وهو يغسله قبل انتقاله لمثواه الأخير 

وتكشف الأحداث، عن عيش احمد العوضي “فهد” هو وشقيقته رواية كارولين عزمي بعد قتل والده “الخارجي” علي يد عمه غلاب، ويخرج أحمد العوضي بشخصية فهد من السجن بعد سجنه 3 سنوات دفاعا عن شرف شقيقته. 

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