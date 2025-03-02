الإثنين 03 مارس 2025
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مصرع فتاة التف سير مطحن غلال على طرحتها في سوهاج

مطحن غلال
مطحن غلال

لقيت سيدة مصرعها إثر اختناقها  بسير مطحن غلال أثناء تواجدها  بالمطحن الخاص بوالدها، حيث التف سير المطحن على طرحتها بدائرة مركز دار السلام بسوهاج.

كان اللواء صبري عزب مدير أمن  سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز دارالسلام يفيد بوصول أشواق ي م ا ع 18 عاما، إلى مستشفى دار السلام المركزي "جثة هامدة" ادعاء اختناق بسير مطحن غلال ومقيمة بمركز دار السلام.


ومناظرة الجثة تبين أنها ترتدي كامل ملابسها ووجود" جرح بالرقبة " ولا توجد بـها ثمة إصابات ظاهرية أخرى.

وأفاد كل من والدها 46 عاما صاحب مطحن غلال، وعبد الراضي ي م ع 49  عاما عامل زراعي، شاهد الواقعة ومقيمان بذات الناحية أثناء تواجد المذكورة بالمطحن الخاص بوالدها بذات الناحية، التف سير المطحن على طرحتها مما أدى لإصابتها واختناقها ووفاتها، ولم يتهم الأول أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إصابات ظاهرية جثة هامدة بسوهاج مستشفى دار السلام المركزي نفي الشبهة الجنائية

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