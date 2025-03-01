الكشف على 5 آلاف و500 مواطن من خلال 7 قوافل طبية بـ قري سوهاج

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف علي ما يقرب من 5 آلاف و500 مواطن بـ 5 مراكز من مراكز المحافظة وهى سوهاج، جرجا، جهينة، المراغة من خلال 7 قوافل طبية مجانية استهدفت القري الاكثر احتياجًا لتلك الخدمات خلال هذا الشهر وهي مشروع غرب طهطا، الكوامل بحري، أولاد غريب،بيت خلاف، الجواهين، عرابة ابوعزيز، عرابة ابو الدهب.

كما أضاف " دويدار " ان القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية من (الباطنة - الأطفال -عظام - جراحة - الأسنان الجلدية- نساء وولادة) بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية وبالإضافة الي صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية بالمجان

وأضافت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج الي إجراء عمليات جراحية الي المستشفيات الحكومية وأن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجانًا لافتة إلى الالتزام بتطبيق وقواعد مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل وتأتى هذة القوافل الطبية ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية " حياة كريمة " والتى من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجًا بالريف والمناطق العشوائية في الحضر لمثل تلك الخدمات.

كما أضاف "دويدار " انه سيتم خلال شهر رمضان الكريم تنظيم 7 قوافل أخري تستهدف قري نجع الدير والقراقرة والوقدة والبطاخ والصوامعة شرق والسلاموني والعيساوية شرق والبخايتة والدناقلة وأولاد سلامة وهاشم عسيري وأولاد الشيخ والاحايوة قبلي والأحايوة شرق.

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