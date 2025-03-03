تراجع جديد في أسعار سيارات تيجو 7 خلال شهر رمضان

سيارات شيري، تراجعت أسعار سيارات شيري تيجو 7 موديل 2025 في السوق المصرية، خلال شهر رمضان المبارك لتنضم لقوائم السيارات التي خفضت أسعارها خلال الشهر الجاري.

أسعار سيارات تيجو 7 بعد تراجع أسعارها

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيري كافة الوكيل والتجار بالتراجع الذي لحق بأسعار سيارات شيري في السوق المصري ونرصدها في التقرير التالي:-





كمفورت بسعر مليون و250 ألف جنيه بدلًا من مليون و350 ألف جنيه بتراجع 100 ألف جنيه.



لاكشري بسعر مليون و350 ألف جنيه بدلًا من مليون و460 ألف جنيه بانخفاض 110 ألف جنيه.



مواصفات محرك سيارات شيري تيجو 7 برو



حصلت سيارات شيري علي محرك سعة 1500 سي سي تيربو يوفر قوة 154 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر، وتنقل القوة للعجلات الأمامية للسيارة عبر ناقل حركة CVT.



مواصفات تصميم سيارات شيري تيجو 7 برو



حصلت سيارة شيري تيجو برو علي لمسات الكروم في الشبكة الأمامية والمصابيح الأمامية LED ذات العدسة الكريستالية. ومع حجمها الانسيابي الديناميكي، فإن هيكل السيارة ذي اللونين والمصابيح الخلفية المرسومة بشكل جيد مميزة للغاية.



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