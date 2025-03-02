الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

انهيار منزل مكون من طابقين في قنا

قنا،فيتو
قنا،فيتو

انهار منزل مكون من طابقين في منطقة الساحل بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وذلك عقب تعرضه لحريق هائل مرتين خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن إصابة شاب وخسائر فادحة في محتويات المنزل.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من قوات الحماية المدنية بنشوب حريق في المنزل مساء أمس، وتمكنت القوات من السيطرة عليه، إلا أن النيران اشتعلت مرة أخرى صباح اليوم بسبب ماس كهربائي، ما أدى إلى تدمير معظم محتويات المنزل وإصابة أحد سكانه بحروق من الدرجة الأولى.

وبعد ساعات من السيطرة على الحريق الثاني، انهار المنزل بالكامل دون وقوع إصابات جديدة، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قنا محافظة قنا مركز نجع حمادي مديرية أمن قنا

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