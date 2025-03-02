بسبب الخلاف على الميراث، تفاصيل إصابة زوجين بطلقات نارية في قنا

أطلق رجل النار على ابن شقيقته وزوجته بسبب خلافات على ميراث منزل، مما أسفر عن إصابتهما بقرية الجبلاو التابعة لمركز ومدينة قنا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تلقت بلاغًا من مركز شرطة قنا، يفيد بإصابة شخصين بطلقات نارية داخل منطقة البياضية بقرية الجبلاو.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة عامل (35 عامًا) وزوجته (30 عامًا) أثناء جلوسهما على مائدة الإفطار، حيث أطلق عليهما خالهما النار بسبب خلافات عائلية على الميراث، علمًا بأنهم جميعًا ينتمون إلى قرية السمطا بمركز دشنا لكنهم مقيمون في الجبلاو.

وتمكن رجال الشرطة من القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.