السبت 01 مارس 2025
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محافظات

محافظ سوهاج: إزالة 227 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

إزالة تعدي على أملاك
إزالة تعدي على أملاك الدولة

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن إزالة 227 حالة تعد على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية، وذلك خلال المرحلة الأولى من الموجة 25 لإزالة التعديات وذلك  في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون.

وكشف محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وجهات الولاية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 75 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالمباني على مساحة 5803 أمتار مربعة، بالإضافة إلى إزالة 152 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 314 فدانا و12 قيراطا.

 

وشدد " سراج " على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة إلى النيابة المختصة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، موجها بالتنسيق بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد، مشددا على أن تكون الإزالة حتى سطح الأرض.

 

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