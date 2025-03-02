الأحد 02 مارس 2025
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محافظات

ضبط لحوم ومجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبلينا في سوهاج

ضبط ٥٠ كيلو من المجمدات
ضبط ٥٠ كيلو من المجمدات الفاسده

 

تمكنت مديرية الطب البيطري بسوهاج اليوم الاحد بالاشتراك مع إدارة التموين ومجلس مدينة البلينا من  ضبط ٥٠ كيلو من المجمدات الفاسده ومتغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك وتم إعدام المضبوطات.

 

وقال  الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري ان مديرية شنت اليوم  حملة مكبرة على الأسواق ومحلات الجزارة والسوبر ماركت بالاشتراك مع إدارة التموين ومجلس مدينة البلينا لضبط اللحوم  الفاسده ومتغيره الخواص بالاسواق بمدينة البلينا .

وشدد  الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري على استمرار الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها حفاظا على صحة المواطن.

جاء ذلك بناءا على تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتور ممتاز شاهين- رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج  .

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إدارة التفتيش على المجازر إدارة التموين استصلاح الأراضي استمرار الحملات التفتيشية الهيئة العامة للخدمات البيطرية إعدام المضبوطات

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