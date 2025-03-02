مسلسلات رمضان 2025، مصطفى شعبان يتعرض لحادث مروع بالحلقة الثانية من حكيم باشا

مسلسلات رمضان 2025، شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حكيم باشا الفنان مصطفى شعبان، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، حيث تحدث حكيم (مصطفى شعبان) مع بحر (محمد نجاتي)، وحاول إقناعه بالذهاب إلى البلد لحضور سبوع الطفل "نوح"، واعترف بحر بأنه يكره والده بسبب ما فعله في والدته حيث أنه كان السبب في وفاتها.

كما تكشف غزل لوالدها ظروف زواجها من حكيم، وتخبره أنه تزوجها عرفي ومنحها فرصة عام للحمل وإنجاب الولد الذي يتمناه وفي حالة عدم إنجابها سيطلقها أما إذا أنجبت فسيحول الزيجة إلى العلن وتذهب معه للسكن في القصر بقنا، وكشفت عن أنه رحل عنها ثم اكتشفت بعد ذلك حملها.

وتقرر غزل ترك والدها في المستشفى بالرغم من حالته الصحية السيئة بعدما كشف عن رغبته في إعادتها لماضيها الذي هربت منه من قبل.

وتواصل برنسه سيطرتها على سيدات القصر بشكل كوميدي، حيث أنها أخذت من صفا ولوما، زوجات مصطفى شعبان، العبايات المطرزة التي أحضروها للظهور بهما خلال الاحتفال بأجواء مناسبة السبوع.

وانتهت الحلقة الثانية من مسلسل "حكيم باشا"، على قرار غزل (دينا فؤاد) بالسفر إلى بلد حكيم بابنها الصغير بعدما ضاقت بها السبل في القاهرة وحدها دون مال وبعدما طردها صاحب الشقة التي كانت تسكن بها، وفي ذلك التوقيت كان يعود حكيم من السفر من القاهرة حتى يلحق بالسبوع وخلال عودته انفجرت السيارة الذي كان فيها، وتشير أصابع الاتهام نحو الإرهابيين الماكثين في الجبل بعدما حرضهم واصل على قتل حكيم حيث أقنعهم أن حكيم بصدد التحالف من الشرطة للتخلص منهم وأخبرهم بطريق عودته.

مسلسل حكيم باشا الحلقة الأولى

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل حكيم باشا تصاعدًا دراميًا مثيرًا، حيث انطلقت الأحداث في أجواء مليئة بالغموض والصراع على الثروة، مع كشف خيوط متعددة تعكس صراع النفوذ والعلاقات العائلية المعقدة.



بدأت الحلقة مع واصل الذهبي (رياض الخولي) وابنه شبل (أحمد عبدالله محمود) أثناء بحثهما في الجبل عن مغارة حكيم (مصطفى شعبان)، والتي يُشاع أنها تحتوي على آثار وذهب وأموال ضخمة.

إلا أن مفاجأة غير متوقعة كانت بانتظارهما، حيث وجدا ألغامًا في المنطقة، مما أجبرهما على التراجع فورًا.



عندما سمع حكيم صوت الانفجارات في الجبل، أسرع إلى المغارة ليتأكد من سلامتها، ثم توجه إلى واصل الذهبي محذرًا إياه بشدة من الاقتراب من المغارة مجددًا، ليضع بذلك حاجزًا جديدًا في معركة النفوذ بينهما.



على الجانب الآخر، كشفت الأحداث عن الحياة الخاصة لحكيم، حيث يعيش في قصره مع زوجتيه: صفا (هاجر الشرنوبي) ولوما (يارا قاسم)، لكن رغم زواجه منهما، لم يُرزق بالأطفال، مما جعلهما تضغطان عليه للزواج مجددًا طمعًا في إنجاب وريث للعائلة.

وزادت الإثارة حين تنبأت لوما بأن حكيم سيُرزق بابن قريبًا، في إشارة إلى أحداث مشوقة قادمة.



وفي تطور آخر، ظهرت برنسة (سهر الصايغ)، ابنة عم حكيم وأخته في الرضاعة، والتي تفرض سيطرتها على نساء القصر، لتكشف عن شخصية قوية تلعب دورًا رئيسيًا في الصراع العائلي الدائر داخل القصر.



من ناحية أخرى، طلبت سارة نوح من حكيم أن يبلغ ابن عمه "بحر" بضرورة العودة إليها والعيش معها في القصر، وإلا ستتركه وتعود إلى منزل والدها، في خطوة تنذر بتطورات درامية جديدة.



لكن المفاجأة الكبرى جاءت في نهاية الحلقة، عندما كشفت الأحداث عن إنجاب دينا فؤاد ولدًا من حكيم دون علمه، وذلك بعد زواج سري بينهما، وعندما علم والدها بهذا الأمر، تعرض لأزمة قلبية حادة.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل حكيم باشا يوميًا على شبكة قناة cbc، في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة cbc drama، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحًا.

كما يعرض المسلسل يوميًا أيضًا على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، والإعادة الثالثة 1:15 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

أبطال مسلسل حكيم باشا

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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