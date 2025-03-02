الأحد 02 مارس 2025
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محافظات

ضبط 3 أطنان أعلاف وتحرير 314 مخالفة خلال حملة مكبرة في الدقهلية (صور)

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار ومراقبة محلات الجزارة وبيع اللحوم والمخابز والتأكيد على الإعلان عن الأسعار.

حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة

وأضاف "مرزوق" أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وأوضح أنه تم ضبط 3 أطنان تقريبا، أعلاف ودواجن ولحوم متنوعة، ومنتجات متنوعة مخالفة للاشتراطات، وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ولردع الجشعين.

ضبطت 2 طن أعلاف في حملات تموينية 

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية تموين الدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها، الذي أوضح أن الحملة ضبطت، 2 طن أعلاف، 177 كيلو لحم بلدي ومجمدة، 650 كيلو دقيق، وتحرير 234 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز، 80 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة، على مدار أربعة أيام وإحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.

المخالفات في مجال الرقابة على المخابز

شملت المخالفات في مجال الرقابة على المخابز، انتهاء من الإنتاج، نقص في وزن الرغيف، تجميع بطاقات، ومبيعات وهمية، وعدم مطابقة المواصفات، وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت، تقليد علامة تجارية، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وسلع مجهولة المصدر، وتجميع سلع مدعمة، وذبح خارج السلخانة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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