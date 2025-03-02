الأحد 02 مارس 2025
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وكيل صحة سوهاج يتابع سير العمل بمستشفى طما (صور)

وكيل مديرية الصحة
وكيل مديرية الصحة يتابع سير العمل والإنضباط بمستشفى طما

تفقد الدكتور أيمن مكرم وكيل مديرية الصحة سوهاج اليوم الأحد يرافقه الدكتور عمر عبدالجابر مدير عام الطب العلاجي والدكتورة صفاء منصور مدير عام الصيدلة والدكتورة مني عبدالناصر مدير إدارة الجودة مستشفى طما المركزي وذلك لمتابعة سير العمل ميدانيًا ومستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وانضباط الطاقم الطبي بالمستشفى.

تفقد وكيل المديرية العيادات الخارجية مؤكدًا على تواجد والتزام الأطقم الطبية بأماكن عملها وانتظام تقديم خدمات العيادات في التخصصات المختلفة، وتم عرض تقرير علي  الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بإمداد عيادة الرمد ببعض والمستلزمات الهامة والضرورية، كما تفقد "مكرم" وحدة الغسيل الكلوي القائمة والوحدة الجديدة قيد التجهيز مشيدًا بالتزام وتواجد الفريق الطبي، وتم تفقد وحدة الرعاية المركزة والإستقبال والطؤاري والحضانات.

وتم العرض بتكثيف تدريب الكوادر التمريضية وفق خطة تدريب متكاملة لرفع الكفاءة والمهارة، كم تم التشديد علي متابعة صيانة الأجهزة الطبية بالأقسام المختلفة.

يأتي ذلك ضمن خطة مديرية الصحة بسوهاج لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والمنشآت الصحية وبتوجيهات الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

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