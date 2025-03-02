الأحد 02 مارس 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد والأخدود في الدوري السعودي

بنزيما
بنزيما

أعلن لوران بلان، المدير الفني لفريق اتحاد جدة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الأخدود، اليوم الأحد، على ملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة 23 في الدوري السعودي.

تشكيل اتحاد جدة ضد الأخدود 

في حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

خط الدفاع: حسن كادش، سعد آل موسى، دانيلو بيريرا، فواز الصقور

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، حسام عوار

وفي الهجوم: عبدالرحمن العبود، كريم بنزيما، موسى ديابي

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تشكيل الأخدود ضد الاتحاد 

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ويلعب اتحاد جدة اللقاء وهو على قمة ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام الهلال صاحب المركز الثاني.

في المقابل، يسعى الأخدود لتحقيق نتيجة إيجابية أمام العميد، من أجل تصحيح وضعه في المسابقة والهروب من شبح الهبوط؛ حيث يحتل الفريق المركز الـ17 برصيد 16 نقطة.

موعد مباراة اتحاد جدة والأخدود في الدوري السعودي

تنطلق صافرة بداية مباراة اتحاد جدة والأخدود في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والأخدود في الدوري السعودي

تمتلك شبكة قنوات SSC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وسوف يتم نقل مباراة اتحاد جدة والأخدود، تحديدًا عبر قناة SSC SPORT  HD1 وSSC SPORT SD1.

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