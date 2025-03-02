محافظ الإسكندرية يترأس اجتماعًا تنسيقيًا لوضع خطة ومناقشة استعدادات موسم صيف 2025

ترأس الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال موسم صيف 2025، وناقش خطة التجهيزات الشاملة لضمان جاهزية الشواطئ وكافة المرافق والخدمات بجميع القطاعات بما يحقق خدمة متميزة للمواطنين والزائرين.

وخلال الاجتماع؛ شدد محافظ الإسكندرية على جميع المسئولين بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل وإزالة الإشغالات بطول الكورنيش، والبدء في ترميمات الأرصفة ورفع وتحسين بنية الطرق ورفع كفاءة أعمدة الإضاءة ودهانها بجميع أحياء المحافظة، بما يسهم في إضفاء المظهر الجمالي اللائق بمدينة الإسكندرية، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين قبل بداية موسم الصيف 2025، ولاستقبال الملايين من زوار الإسكندرية.

كما شدد المحافظ على إنهاء أي أعمال لمشروعات المرافق قبل الأول من مايو ٢٠٢٥ لضمان عدم حدوث اختناقات مرورية لاسيما بالمناطق الصيفية الجاذبة للمصطافين وكلف مديرية الطرق بالتنسيق المستمر لسرعة رد وإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال.

ووجه سيادته جميع الجهات الطبية بالإسكندرية بالتنسيق فيما بينها والعمل كنسق واحد لخدمة المواطن السكندري قائلًا في هذا الإطار " تحقيق التكامل بين المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والجامعية وهيئة التأمين الصحي وجميع الجهات الأخرى هو أولوية قصوى لضمان تقديم خدمات طبية لائقة للمواطنين.

على الصعيد ذاته؛ كلف المحافظ جميع المسئولين بمختلف القطاعات للعمل على قدم وساق للانتهاء جاهزية الإسكندرية لموسم الصيف 2025، لضمان خلق بيئة سياحية جاذبة يتوافد إليها الناس من كل مكان، ووجه مسئولي الشواطئ برفع كفاءة الشواطئ وتكثيف الرقابة لعدم السماح بوجود أية مخالفات أو إقامة أكشاك مخالفة وإزالة جميع الإشغالات من على سور الكورنيش، مشيرًا إلى أن الكورنيش ملك لجميع المواطنين وواجهة الإسكندرية السياحية.

جاء ذلك بحضور؛ نائب محافظ الإسكندرية، والسكرتير العام للمحافظة، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج لعرب، وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

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