الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

غدا، محاكمة مسلم ونور التوت بتهمة سرقة لحن أغنية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر غدا الإثنين المحكمة الاقتصادية، الدعوى المرفوعة من الملحن حسن دنيا ضد مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت وآخرين في سرقة لحن أغنية “أول حياتي ياما".

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وكانت جهات التحقيق أحالت مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت، للمحاكمة، بسبب استخدام لحن أغنية “أول حياتي ياما” للملحن حسن دنيا دون الرجوع إلى مالكها.

وتقدم المحامي سامح قناوي ببلاغ يتهم مطربي المهرجانات مسلم، ونور التوت، بسرقة لحن أغنية “أول حياتي ياما"، وتركيبه على مهرجان “أنا قلبي عايز صرخة”، قائلا: "شكلت كلمات المهرجان جريمة مكتملة الأركان للحياء العام مع التلفظ بكلمات لا تليق بالمجتمع، وعدم خضوع كلمات الأغنية للمصنفات المصرية قبل طرحها على المستمعين ما يهدد الذوق العام للمجتمع والآداب العامة له، ويشكل خطرا على أبناء المجتمع والذي تعلق بلحن موكلي الملحن حسن أبو دنيا".

واتهم  وكيل الملحن حسن دنيا في البلاغ رقم 707652 صناع مهرجان “أنا قلبي عايز صرخة” إسلام كابونجا- فيلو- نور التوت- مسلم- حمو الطيخا وشركة للإنتاج الفني بسرقة ألحان موكله الملحن حسن أبو دنيا دون إذن منه في استخدام ألحان الخاص به، وبصناعة محتوى غنائي لا يليق بالآداب العامة والذوق العام للمجتمع المصري الذي يسئ للفن المصري والعربي واستغلال نجاح أغنية أول حياتي ياما، وتركيب المهرجان الخاص بهم على نفس الألحان للوصول إلى أعلى مشاهدة على القناة الخاص بهم على اليوتيوب.

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المحكمة الإقتصادية الملحن حسن دنيا مسلم

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