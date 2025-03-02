إصابة شاب لحظة الإفطار في تجدد خصومة ثأرية بقنا

أصيب شاب حالته خطيرة، بعدة رصاصات، لحظة إفطار المغرب ، بسبب خصومة ثأرية راح فيها سيدتان من كل عائلة في قرية الحجيرات، التابعة لدائرة مركز قنا.

تفاصيل البلاغ في قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بإصابة شاب بطلقات نارية إثر تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين في قرية الحجيرات التابعة لدائرة المركز.

وتبين بعد الفحص تبين إصابة ح.ق، بعدة طلقات نارية لحظة إفطار المغرب، بسبب تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين راح فيها سيدتان من كل عائلة، في قرية الحجيرات مركز قنا.

تم نقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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