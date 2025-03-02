"العروس الأبيض" يزين زراعات قرية المحروسة في قنا (فيديو)

مع زقزة العصافير وانطلاق الساعات الأولي من الصباح يخرج العديد من المزراعين متوجهين الي زراعات الباذنجان الأبيض وهم يتغنون بـ“تعالي قرب وشوف عروس الصعيد الأبيض” والذي يطلق عليه في صعيد مصر “العروس الأبيض”، وتنتشر زراعات الباذنجان الأبيض في نجوع قرية المحروسة التابعة لمركز ومدينة قنا والتي تسجل أعلي قري المحافظة في الزراعة لهذا المحصول ومعروف سوق المحروسة في الباذنجان الأبيض.

“فيتو” ترصد لكم في تلك السطور مراحل زراعة وتغليف الباذنجان الأبيض في أكواخ البوص بقرية المحروسة.

تعرف علي مواسم زراعة العروس الأبيض

يقول محمود عبدالعال، مزراع: نبدأ عملنا في الساعة السادسة صباحا ونستمر حتي الواحدة ظهرا، ويبدأ الحصاد من شهر أكتوبر ويستمر حتي شهر أكتوبر وهذا هو الوقت المخصص في فصل الشتاء لزراعته وفي فصل الصيف من يونيو وحتي شهر ديسمبر وهذه الفترة تقل فيها الزراعة بصعيد مصر عموما ولكن في وجه بحري يكون الزراعة أكثر نظرا لوجود الطقس المناخي الذي يساعد علي هذا الأمر.

وأشار الي أن من أكثر المعوقات في الزراعة صيفا هي ارتفاع درجة الحرارة وفي الشتاء تكون الشبورة وسقوط المياه بكميات كبيرة والصقيع عموما.

وأكد راشد علي أحمد، مهندس زراعي، أن الزراعة تبدأ الشتلات من شهر أغسطس ويكون مصوبة برش البريلكس ومخصبات زراعية ومبيدات حشرية ويكون الرش اسبوعيا مع المزاعين.

الامراض التي تصيب زراعات الباذنجان الأبيض

قال المهندس راشد، إن الزغب الأبيض والندوة البدرية والندوة المتأخرة والاكروسي والبياض الدقيقي،وهذا بيؤدي الي تساقط الازهار والاوراق وتجلب الاجهاد للزراعات ومن هنا نبدأ المعالجة بالفسفور وغيرها من العلاجات الزراعية.

وأشار الي أن المتغيرات المناخية أثرت بشكل كبير علي الزراعات هذا العام وبخاصة في محافظة قنا، وساهمنا في علاج هذا الامر من خلال المخصبات الزراعية.

مخلل ومحشي الباذنجان الأبيض

وأكد عبدالعال، أن موسم المحشي والمخلل يزيد خلال هذه الفترة ويكون منخفض السعر مع ست البيت وخاصة أننا في شهر رمضان الكريم نزيد من المخلل والمحشي وهو موفر لست البيت.

وأشار الي أن الباذنجان وجبة أساسية في البيوت او حتي في المطاعم وخاصة اصحاب مطاعم الفول والفلافل.

التعبئة والفرز باكواخ البوص في قنا

قال عنتر علي سالم، أحد تجار الباذنجان الأبيض في سوق العبور: يكون الفرز والتجميع دأخل اكواخ من البوص التي تكون مجاورة للمزراعين ويتم الفرز للباذنجان والتعبئة داخل اقفاص الجريد بشكل هندسي حتي لا يتلف المحصول أثناء النقل في السيارات المخصصة لهذا الأمر.

وأكد سيد أحمد، متخصص تعبئة، أننا نقوم بعد الجمع بفرز الباذنجان وفرش الاقفاص الجريدية بورق سولفان واوارق الشيكارات ويتم الرص بشكل افقي وبعدها يكون التعبئة.

وأشار الي أن يتم اختيار شكل الحبة التي يتم تعبئتها ويتم وضع الصغيرة او التالفة في مكان مخصص لها والتي يطلبها أصحاب المطاعم،لافتا الي أن الفرز الاول يكون في سوق العبور وأكتوبر وغيرها من الاسواق الكبري والفرز درجة ثانية لاصحاب المطاعم.

وأكد أن المحصول يتم رصه بطريقة معينة داخل عربات النقل خوفا من تعرضه للهواء والتلف أثناء النقل الي الاسواق المختلفة سواء داخل محافظة قنا او المحافظات المجاورة.

ونوه الي أن سوق المحروسة معروف ويكون في مثل هذا التوقيت الإقبال كبير خاصة أنه مع دخول الصقيع يبدأ في النقصان وهو ما يدفع المزراعين الي الجمع سريعا خوفا علي المحصول وقيمته التسويقية خاصة أن العروس الأبيض في قرية المحروسة معروف لجميع التجار علي مستوي مصر.

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