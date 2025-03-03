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أخبار مصر

وزارة النقل تكشف مميزات جديدة لميناء أكتوبر الجاف

ميناء أكتوبر الجاف،
ميناء أكتوبر الجاف، فيتو
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نشرت وزارة النقل تقريرا عن ميناء أكتوبر الجاف يكشف عن  قيام ميناء أكتوبر بتوفير التكلفة استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية الناتجة عن نقل البضائع، وذلك باستخدام النقل عن طريق السكك الحديدية من وإلى ميناء أكتوبر الجاف.

 

وقالت وزارة النقل عبر صفحتها: “إن ميناء أكتوبر يتوفر به خدمات استيراد وتصدير متكاملة، وكمان بتوفر لك سهولة في جميع الإجراءات الجمركية، مشيرة إلى  الرقم 15212 أو زيارة موقعنا الإلكتروني للتعرف على المزيد من التفاصيل والمعلومات”.

 وأعلنت الهيئة العامة للمواني البرية والجافة عن توالي استقبال ميناء أكتوبر الجاف للواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى المواني البحرية المصرية عبر خطوط السكك الحديدية.


حركة الصادرات والواردات

وأشارت الهيئة في بيانها إلى الدور الكبير والمميزات المتعددة للميناء في تسهيل حركة الصادرات والواردات، حيث يمثل الميناء طفرة في منظومة النقل واللوجستيات حيث يساهم في منع تكدس المواني البحرية بالحاويات، من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة.

كما يتميز الميناء الجاف باحتوائه على مستودعات جمركية لتخزين البضائع الواردة سواء مستودعات عامة أو خاصة مع وجود خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط وإصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة.

ويتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة في المستودعات لصالح المستثمرين بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط، إلى جانب تخفيف الضغط على المواني البحرية، وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع وتخفيف الضغط على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لشاحنات نقل البضائع الثقيلة عليها ويساهم زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم في النقل البري.

وأشارت الهيئة إلى تميز الميناء الجاف بوجود مستودع جمركي يستوعب البضائع الواردة، بالإضافة إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ، وصيانة وفحص الحاويات المبردة، وبالإضافة إلى ذلك، يتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة في مستودعاتها لصالح المستثمرين، حيث يتم تسليم هذه البضائع وفقًا لاحتياجات المستوردين وتسديد الرسوم الجمركية المعمول بها. يأتي ذلك في إطار جهود الميناء لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والتكاليف لصالح أصحاب المصانع.

جدير بالذكر أن ميناء أكتوبر الجاف، يعبر عن شراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص وقد سبق وفاز بجائزة "IJ Global" كأفضل مشروع نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأول مشروع في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

 

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