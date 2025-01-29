السكك الحديد تدعو المحافظات للتعاون لغلق المزلقانات العشوائية

حذرت الهيئة القومية للسكك الحديد، قائدي القطارات من الشبورة المائية فى التشغيل الصباحى والتشغيل فى أوقات التقلبات الجوية.

وطالبت الهيئة قائدي القطارات بالالتزام النصى بتعليمات التشغيل والتى تشمل تشغيل جهاز التحكم والالتزام بتخفيض السرعات لضمان سلامة الحركة على مدار الساعة.

على صعيد آخر ناشدت الهيئة كافة المحافظات التعاون مع السكك الحديد وشرطة النقل لغلق المزلقانات غير الشرعية لضمان سلامة الركاب والرحلات.

في سياق آخر أعلنت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس نهارا ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى:11

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