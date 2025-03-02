مسلسلات رمضان 2025، خناقة في لوكيشن تصوير مسلسل ياسمين صبري |خاص

مسلسلات رمضان 2025، علمت فيتو، من مصادرها الخاصة، بنشوب مشاجرة عنيفة بين أفراد إنتاج مسلسل الأميرة لياسمين صبري، والذي يعرض في رمضان 2025، وبين أفراد أمن أحد الكمبوندات الكبري صباح اليوم الأحد، والتي كان يتم فيها تصوير بعض مشاهد المسلسل.

مسلسل ياسمين صبري في رمضان 2025

واستمرت المشاجرة بين أفراد أمن الكمباوند ورجال إنتاج مسلسل ياسمين صبري لفترة ليست قصيرة، وتطلب الأمر إلغاء تصوير مشاهد العمل اليوم.

وتلعب الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعى على تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.

تفاصيل مسلسل الأميرة

ومسلسل الأميرة، مكون من ١٥ حلقة، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم، ويشارك في العمل كل من نيكولا معوض وفاء عامر، نضال الشافعي، عابد عناني، مها نصار، هند عبد الحليم، أحمد جمال سعيد، سمر مرسي، هاجر عفيفي.

يذكر أن ياسمين صبري، قدمت فى شهر رمضان الماضى مسلسل رحيل مكوّن من 15 حلقة، الذى عادت به إلى الدراما بعد غياب 3 سنوات، ويشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، عارفة عبد الرسول، عزت زين، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ليلى حسين، لبنى ونس. وتأليف محمد عبدالمعطي. وإخراج محمد عبد السلام.

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