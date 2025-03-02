تضم 32 عيادة، رئيس جامعة سوهاج يتابع تجهيزات مستشفى طب الفم والأسنان الجديد

تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، التجهيزات النهائية التي تتم داخل مستشفى طب الفم والأسنان بالمقر الجديد للجامعة، والذي يُعد من أبرز المشاريع التعليمية الطبية بالجامعة، وأحد واجهات الجامعة الهامة في تقديم أعلى مستوى من جودة التعليم وتوفير أفضل الرعاية الصحية للمجتمع السوهاجي، وكافة محافظات الصعيد بالمجان، يصاحبه الدكتور إسلام عامر عميد كلية طب الأسنان وعدد من مسئولي الإدارة الهندسية بالجامعة.

وأكد النعماني على أن كافة التجهيزات تسير على قدم وساق استعدادًا لافتتاح المستشفى قريبًا، ليُحدث نقلة نوعية في تعليم طب الأسنان ورعاية المرضى، موضحًا أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الجامعة لاستكمال وتطوير المستشفيات الجامعية، بما يساهم في تقديم رعاية صحية متكاملة، إلى جانب تدريب الطلاب عمليًا على أحدث الأجهزة والتقنيات في مجال طب الأسنان.

وأوضح الدكتور إسلام عامر عميد الكلية أن مستشفى الأسنان، الذي يتم بناؤه وفق أحدث المعايير العالمية، يضم ٦ أدوار، تشمل بدروم، وأرضي، و٤ أدوار متكررة، و٣٢ عيادة تخصصية، منها ٨ عيادات مجمعة، و١٣ عيادة تشخيصية، و١٢ عيادة علاجية بأجر، كما ستستوعب المستشفى ٣٠٠ كرسي أسنان، مما يعكس حجم التطور الكبير في الخدمات الطبية المقدمة، بالاضافة الي ٤ معامل محاكاة مبتكرة للفم والوجه والفكين لتدريب الطلاب، ١٥ معملًا تخصصيًا تمثل كافة مجالات طب الأسنان.

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