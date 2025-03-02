إمام عاشور يكشف أسباب ظهوره بمستوى مميز مع الأهلي بالفترة الأخيرة

كشف إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عبر بودكاست القلعة الحمراء الذي يقدمه سيد عبد الحفيظ عن أسباب ظهوره بمستوى مميز خلال الفترة الأخيرة مع الفريق الأحمر.

وقال إمام عاشور: "فيه أوقات لازم الواحد يفوق نفسه، والناس كانت شايفة إن إمام عاشور مش مركز في الكورة ومركز في حاجات تانية وده محصلش خالص، لكن حاولت اتجنب كل الكلام ده وركزت في تمريني وشغلي فقط، الحمد لله ربنا بيكرمني”.

وأضاف: “فيه نماذج بتتعلم منها، ومش عيب لما تتعلم من حد، عندنا ناس داخل الفريق مش عيب لما استفاد منهم واتعلم حاجة ناقصاني”.

وأكمل: “في لاعبين داخل الأهلي بتعلم منهم الالتزام والجدية في التمرين، في حاجات كتير مكنتش أعرفها واتعلمتها لما جيت النادي وفرقت معايا جدا”.

وعند سؤاله عن المنافس الذي يتمنى مواجهته لو كان نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب الأهلي، رد عاشور قائلا: “لا يهمني من يكون المنافس، أنا مستعد لمواجهة أي فريق، لأنني ألعب في النادي الأهلي”.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والتي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، والمقرر أن تجمع بينهما في التاسعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مارس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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