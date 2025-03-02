من شرانق الحرير إلى مستحضرات التجميل الطبيعية، قصة نجاح مهندسة زراعية بقنا

في أحد أركان معرض "الهاند ميد"، وقفت العديد من الفتيات والسيدات حول طاولة زجاجية، حيث تجلس المهندسة الزراعية شيماء عبد الخالق، التي نجحت في تحويل شرانق الحرير إلى منتجات تجميل طبيعية عالية الجودة، هذا الابتكار لفت انتباه الزوار، خاصة أولئك الذين يبحثون عن منتجات طبيعية وفعّالة للعناية بالبشرة.

شيماء، ابنة مركز الوقف في محافظة قنا، استلهمت فكرتها من تجارب دول شرق آسيا التي تستخدم شرانق الحرير في صناعة مستحضرات التجميل، وبعد تجارب عديدة، تمكنت من تطوير منتجات مثل سيرم الوجه، كريم الترطيب، مقشر الوجه، وغسول البشرة، بالإضافة إلى صابون مخصص للبشرة الدهنية والحبوب.

من سم العقرب إلى شرانق الحرير

قبل أن تبدأ رحلتها مع شرانق الحرير، كانت شيماء تعمل في استخلاص سم العقرب وإنتاج إكسسوارات من العقارب المحنطة، ومع أن هذا العمل كان يتطلب صبرًا وجهدًا كبيرًا، إلا أنها وجدت في شرانق الحرير فرصة جديدة لتقديم منتجات مبتكرة ومفيدة.

"وجود".. اسم يحمل بصمة الأمومة

أطلقت شيماء على مشروعها اسم "وجود"، وهو اسم ابنتها التي تعتبرها مصدر إلهامها، وحرصت على تسجيل براءة اختراع لفكرتها لحمايتها من السرقة، مؤكدة أن منتجاتها مصنوعة من مواد طبيعية تمامًا ولا تضر البشرة بل تعمل على تحسينها.

إقبال كبير من الجنسين على المنتجات

لم تقتصر شعبية منتجات شيماء على النساء فقط، بل لاقت إقبالًا كبيرًا من الشباب الذين يعانون من مشاكل البشرة الدهنية والحبوب. وتطمح شيماء إلى أن تصبح منتجاتها الرائدة في عالم مستحضرات التجميل الطبيعية، معتبرة أن الجمال الحقيقي يأتي من الطبيعة.

وبفضل مجمع الحرير المتكامل الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والذي تم إنشاؤه في محافظة قنا، تمكنت شيماء من تحويل فكرتها إلى واقع ملموس، وتأمل في توسيع نطاق عملها لتصل منتجاتها إلى أسواق عالمية، مع الحفاظ على جودتها الطبيعية وفوائدها الصحية.

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