الأحد 02 مارس 2025
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أخبار مصر

"جبران": خطة لزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

ترأس وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، حيث القى كلمة ترحيبية، أكد خلالها على أهمية هذه الخطة في دعم وتمكين المرأة في إطار توجهات الدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهد الاجتماع عرض مُقدم من أمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ومداخلات من الحضور أعضاء اللجنة التوجيهية من الوزارات والهيئات المعنية.

 

وجاء في العرض أن الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل "2022- 2026"،  تم اعدادها بنهج تشاركى، بتشكيل لجنة من وزارات " العمل – الصناعة – المالية – التضامن الاجتماعي  – المجلس القومي للمرأة – الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء – اتحاد نقابات عمال مصر – اتحاد الصناعات المصرية"، وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية للعمل على وضع الخطة التي تم إطلاقها في أبريل 2022.

وأضاف أن "الخطة" تهدف إلى إطار داعم لتمكين المرأة في مجال العمل، وتتضمن 6 أهداف عامة وهى: صياغة إطار داعم لمبدأ المساواة بين الجنسين في مجال العمل،وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل  والمناصب القيادية،وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز، وتطوير وإتاحة بنية معرفية محدثة في مجال العمل وفقا للنوع الاجتماعي،وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعى المجتمعي بقضايا المساواة بين الجنسين في مجال العمل،والمشاركة مع الجهات ذات الاهتمام المشترك.

 

وأوضح جبران أنه تم وضع الخطة على منصة الخطط والاستراتيجيات الوطنية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار، وجارى المتابعة مع المركز في هذا الخصوص  لإدخال الأنشطة التي جرى الإنتهاء منها،وأنه تم مخاطبة كافة جهات اللجنة بموافاتنا بتقرير لما تم تنفيذه من أنشطة والخطط المستقبلية..

يشار هنا إلى أن  وزارة العمل تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مجال العمل، وممارسة كافة السياسات  لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلًا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

 

كما تحرص الوزارة على اكساب المرأة للمهارات الفنية اللازمة  للالتحاق بسوق العمل وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في الحصول على فرص أفضل فى وظائف المستقبل.

شارك في الاجتماع ممثلين عن وزارات الصناعة، والمالية، والتضامن الاجتماعي،  والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء،  والمجلس القومي للمرأة.. ومن وزارة العمل: رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وهند محمد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.

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