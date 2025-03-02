الأحد 02 مارس 2025
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صحة ومرأة

المخاطر الصحية للإفراط في تناول المحاشي على الإفطار

المحاشي في رمضان،
المحاشي في رمضان، فيتو

تعتبر المحاشي من الأطباق الرئيسية على موائد الإفطار في شهر رمضان، لما لها من مذاق شهي وقيمة غذائية عالية. ومع ذلك، فإن الإفراط في تناولها قد يشكل خطرًا على الصحة، خاصة بعد ساعات طويلة من الصيام.

مخاطر صحية للإفراط في تناول المحاشي في رمضان

اضطرابات الجهاز الهضمي

تحتوي المحاشي على نسبة عالية من الدهون والألياف، مما قد يؤدي إلى عسر الهضم، والانتفاخ، والغازات، وحرقة المعدة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

وقد تزيد التوابل والبهارات الموجودة في المحاشي من تهيج القولون، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.

ارتفاع ضغط الدم

تحتوي المحاشي على نسبة عالية من الصوديوم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في القلب.

زيادة الوزن

تحتوي المحاشي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، خاصة إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

زيادة نسبة الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم، بسبب الدهون التي يكتسبها المحشي عند إضافة الشوربة الدسمة إليه.

ارتفاع سكر الدم

تحتوي بعض أنواع المحاشي، مثل محشي ورق العنب، على نسبة عالية من الكربوهيدرات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

نصائح لتناول المحاشي بشكل صحي في رمضان

  • تناول المحاشي بكميات معتدلة، كجزء من وجبة متوازنة تحتوي على البروتينات والخضروات.
  • استخدام كميات قليلة من الدهون والملح في تحضير المحاشي.
  • شرب كميات كافية من الماء بعد تناول المحاشي للمساعدة على الهضم.
  • استبدال الأرز الأبيض في المحشي بالأرز البني أو الكينوا.
  • تجنب تناول المحاشي قبل النوم مباشرة.

فئات يجب عليها الحذر من أكل المحاشي في رمضان

  • الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.
  • الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في القلب.
  • الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.
  • الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

يمكن الاستمتاع بتناول المحاشي في شهر رمضان دون الإضرار بالصحة، وذلك من خلال تناولها بكميات معتدلة واتباع النصائح الصحية.

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