الأحد 02 مارس 2025
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سياسة

نائب رئيس الحزب العربي الناصري: إسرائيل تتحايل على الهدنة وتصعد الأزمة في غزة

محسن جلال،فيتو
محسن جلال،فيتو

قال المستشار محسن جلال،نائب رئيس الحزب العربى الناصرى إن قرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق جميع المعابر، تكشف المحاولات الإسرائيلية للتحايل على وقف إطلاق النار واستمرار المراحل الثلاثة للهدنة،وبالتالى  تلك الخطوة  تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الفلسطينيين، مما يزيد من معاناة سكان القطاع، الذين يواجهون أوضاعًا كارثية بسبب الحصار والعدوان المستمر.

 

السياسات الإسرائيلية التعسفية تعيد الأزمة إلى نقطة الصفر

 

وأكد عبر صفحته بالتواصل الاجتماعى أن هذه السياسات الإسرائيلية التعسفية تعيد الأزمة إلى نقطة الصفر، حيث تتنصل إسرائيل من التزاماتها وتواصل تصعيدها الأحادي، ما يقوض الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية سلمية ويزيد من حالة التوتر الإقليمي.

 

تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة

وواصل حديثة قائلا: خطورة إغلاق المعابر ووقف المساعدات، والذي لا يؤدي إلا إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، حيث يعيش السكان في ظروف قاسية دون غذاء أو دواء أو خدمات أساسية؛ مما يشكل جريمة إنسانية تستوجب تدخلًا دوليًا عاجلًا.

 

ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار 

 

وتابع ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من كافة أراضي قطاع غزة ومن محور فيلادلفيا، وعدم السماح لها بالمماطلة أو فرض شروط جديدة تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية على حساب المدنيين الفلسطينيين، وقف النار والانسحاب الكامل من كافة أراضي قطاع غزة ومن محور فيلادلفيا، وعدم السماح لها بالمماطلة أو فرض شروط جديدة تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية على حساب المدنيين الفلسطينيين.

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نتنياهو إسرائيل غزة المساعدات الانسانية القانون الدولي

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