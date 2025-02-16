بحوث الشرق الأوسط تستعرض انعكاسات السياسات الإسرائيلية في مؤتمر جديد

يعتزم المركز برئاسة د حاتم العبد مدير المركز وبالتعاون مع كلية الإعلام برئاسة هبة شاهين عميد الكلية عقد مؤتمر بعنوان "انعكاسات السياسات الإسرائيلية العدائية على منطقة الشرق الأوسط".

يشارك في المؤتمر نخبة من رجال الفكر والسياسة، الذين يسلطون الضوء على السياسات الإسرائيلية والأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على عملية السلام وذلك يوم الخميس الموافق 20 فبراير الساعة الثانية عشرة ظهرا بقاعة المؤتمرات بكلية الإعلام.

مركز بحوث الشرق الأوسط يستعرض انعكاسات السياسات الإسرائيلية في مؤتمر جديد



تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية.

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