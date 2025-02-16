الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بحوث الشرق الأوسط تستعرض انعكاسات السياسات الإسرائيلية في مؤتمر جديد

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
ads

يعتزم المركز برئاسة د حاتم العبد مدير المركز وبالتعاون مع كلية الإعلام برئاسة هبة شاهين عميد الكلية عقد مؤتمر بعنوان "انعكاسات السياسات الإسرائيلية العدائية على منطقة الشرق الأوسط". 

يشارك في المؤتمر نخبة من رجال الفكر والسياسة، الذين يسلطون الضوء على السياسات الإسرائيلية والأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على عملية السلام وذلك يوم الخميس الموافق 20 فبراير الساعة الثانية عشرة ظهرا بقاعة المؤتمرات بكلية الإعلام.

 

مركز بحوث الشرق الأوسط يستعرض انعكاسات السياسات الإسرائيلية في مؤتمر جديد


تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلية الإعلام الدراسات المستقبلية الاسرائيلية بحوث الشرق الأوسط خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة عين شمس

مواد متعلقة

ختام فعاليات هاكاثون التعليم الذكي 2025

انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي لكلية الزراعة بـ جامعة عين شمس اليوم

بعثة الأهلي وضيوف احتفالية كأس العالم للأندية يغادرون مطار الأقصر الدولي

اختتام فعاليات الملتقى الأول للاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس

عقب الاحتفالية التاريخية بالأقصر، مطار القاهرة يستقبل بعثة النادي الأهلي

توفير منح دراسية بديلة لـ 56 طالبًا من المقرر قبولهم بالجامعة الأمريكية

مركز بحوث المرأة بإعلام القاهرة يعلن نتائج استطلاع حصاد المرأة في الإعلام 2024

التعليم العالي: قافلة طبية من القومي للبحوث تخدم 5 آلاف مواطن في المنيا
ads

الأكثر قراءة

5 رسائل حاسمة من السيسي لرئيس الكونجرس اليهودي العالمي، خطة مصر لإعادة إعمار غزة الأبرز

السيسي يؤكد لرئيس الكونجرس اليهودي العالمي ضرورة المحافظة على وقف إطلاق النار بغزة

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته الراحة والصحة والأمان

محمد صلاح يستهدف رقمين قياسيين أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

الملكة رانيا تعلن ولادة نجلتها الأميرة إيمان: ريحانة الدار صارت أما (صور)

قرار جمهوري بتجديد تعيين اللواء خيرت بركات رئيسا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 25

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأحد 16 فبراير 2025

منوعات

المزيد

الملكة رانيا تعلن ولادة نجلتها الأميرة إيمان: ريحانة الدار صارت أما (صور)

إثر تحدٍّ خطير على "تيك توك".. حكاية شاب مغربي ابتلعته الأمواج

بسبب الخلاف على مركز صحي، اشتباكات قبلية في اليمن تسقط قتيلين

اختفاء 151 مليون دولار من أموال إطعام الجيش الأمريكي

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوعين

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

آخرهم بيسيرو.. 7 مدربين برتغال في تاريخ الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته الراحة والصحة والأمان

سنة الله، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 62 من سورة الأحزاب (فيديو)

ماذا تقول الملائكة للكافرين يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية