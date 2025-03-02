وكيل وزارة الصحة بسوهاج يحيل المتغيين بمستشفى أخميم المركزي للتحقيق

وكيل وزارة الصحة بسوهاج يحيل المتغيين بمستشفى أخميم المركزي للتحقيق
أجرى الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم الأحد زيارة تفقدية مفاجئة إلى مستشفي أخميم المركزي والمركز الحضري بأخميم، وذلك ضمن جولات التي تهدف إلى متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوي جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشأت الصحية بالمحافظة وكذلك اانضباط العاملين وتواجدهم بأماكن عملهم.
وكيل وزارة الصحة بسوهاج يحيل المتغيين بمستشفى أخميم المركزي للتحقيق
واستهل "دويدار" زيارته بتفقد قسم الإستقبال والطؤاري حيث اطمئن من توافر الأدوية والمستلزمات وانتظام الطاقم الطبي بالقسم موجهًا بتخصيص غرفة لحالات "العقر" وتحديد مسار للمرضى المترددين على قسم الاستقبال والطؤاري وحرص علي الحديث والااستماع إلى بعض المواطنين المتواجدين لتلقي الخدمة.
كما تفقد دويدار عيادة الأسنان مشددًا على التأكد علي اشتراطات مكافحة العدوي ومن توافر جميع المستلزمات الخاصة بها وتفق عيادة الأطفال والتي تشهد إقبالا كبيرا وترددا عاليا، موجها برفع كفاءة العيادة لتقدم الخدمات المنوطة بها علي اكمل وجه،
وتفقد أيضا دويدار عيادة الباطنة والعظام والصيدلية، كما شدد دويدا على حسن معاملة المواطنين وتسهيل حصولهم علي الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى.
وأشاد "دويدار" بمستوي النظافة واتباع سياسات مكافحة العدوي وانتظام الخدمة وجودتها والتزام الأطقم الطبية بوحدة الغسيل الكلوي، كما استمع للمرضي بالوحدة الذين أشادوا بمعاملة الفريق الطبي لهم وتقديمهم الخدمة على أكمل وجه.
وواصل دويدار جولته بتفقد المركز الطبي الحضري وتفقد خلالها عرفة تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة، مشيدًا بإنضباط الفريق وانتظام الخدمة الصحية، مؤكدًا ان المبادرات الرئاسية المختلفة غيرت حياة الملايين وساهمت في إعادة البسمة على شفاههم.
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