أجرى الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم الأحد زيارة تفقدية مفاجئة إلى مستشفي أخميم المركزي والمركز الحضري بأخميم، وذلك ضمن جولات التي تهدف إلى متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوي جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشأت الصحية بالمحافظة وكذلك اانضباط العاملين وتواجدهم بأماكن عملهم.

وكيل وزارة الصحة بسوهاج يحيل المتغيين بمستشفى أخميم المركزي للتحقيق

واستهل "دويدار" زيارته بتفقد قسم الإستقبال والطؤاري حيث اطمئن من توافر الأدوية والمستلزمات وانتظام الطاقم الطبي بالقسم موجهًا بتخصيص غرفة لحالات "العقر" وتحديد مسار للمرضى المترددين على قسم الاستقبال والطؤاري وحرص علي الحديث والااستماع إلى بعض المواطنين المتواجدين لتلقي الخدمة.



كما تفقد دويدار عيادة الأسنان مشددًا على التأكد علي اشتراطات مكافحة العدوي ومن توافر جميع المستلزمات الخاصة بها وتفق عيادة الأطفال والتي تشهد إقبالا كبيرا وترددا عاليا، موجها برفع كفاءة العيادة لتقدم الخدمات المنوطة بها علي اكمل وجه،

وتفقد أيضا دويدار عيادة الباطنة والعظام والصيدلية، كما شدد دويدا على حسن معاملة المواطنين وتسهيل حصولهم علي الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى.

وأشاد "دويدار" بمستوي النظافة واتباع سياسات مكافحة العدوي وانتظام الخدمة وجودتها والتزام الأطقم الطبية بوحدة الغسيل الكلوي، كما استمع للمرضي بالوحدة الذين أشادوا بمعاملة الفريق الطبي لهم وتقديمهم الخدمة على أكمل وجه.



وواصل دويدار جولته بتفقد المركز الطبي الحضري وتفقد خلالها عرفة تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة، مشيدًا بإنضباط الفريق وانتظام الخدمة الصحية، مؤكدًا ان المبادرات الرئاسية المختلفة غيرت حياة الملايين وساهمت في إعادة البسمة على شفاههم.



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