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إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

أصيب 3 أشخاص بجروح متفرقة بالجسم فى مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات سابقة حول الجيرة بمركز طما بسوهاج وتم نقلهما لمستشفى طما المركزي.

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج 

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بوقوع مشاجرة  ومصابين بمركز طما  طرف أول أحمد م س سن 22 عامل مصابًا " جرح قطعي بالفخذ الأيسر ونجل عمومته محمد ع ع ع  28 عاما عامل  مصابًا كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمستشفى طما المركزي.
 

طرف ثان محمد ع س س  38 عاما عامل مصابًا برش خرطوش بالذراع الأيسر وجرح بفروة الرأس وتم نقله لمستشفي طما المركزي  الطرفان أبناء عمومة وتم ضبط طرفـي المشادة وبحوزة الأول من الطرف الأول سلاح ناري عبارة عن  بندقية خرطوش المستخدم فى الواقعة وبحوزة الطرف الثاني سلاح أبيض بسبب خلافات بسبب خلافات حول الجيرة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف  .

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ابناء عمومة اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج بسبب خلافات سابقة بندقية خرطوش مدير أمن سوهاج مركز طما مستشفي طما المركزي

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