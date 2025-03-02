القضاء الإداري تقضي بإيقاف ميدو عادل 4 أشهر بتهمة التعدي على لقاء سويدان

قضت محكمة القضاء الإداري بالعباسية، بإيقاف الفنان ميدو عادل لمدة 4 أشهر بتهمة التعدي على الفنانة لقاء سويدان وقطع بانرات أحد المسارح، وذلك على خلفية مشاجرة نشبت بينهما على خشبة المسرح.

الفنانة لقاء سويدان قد تقدمت بشكوى العام الماضي

كانت الفنانة لقاء سويدان قد تقدمت بشكوى العام الماضي للشؤون القانونية بوزارة الثقافة، اتهمت فيها الفنان ميدو عادل بسبها أثناء عرض مسرحية "سيد درويش" على خشبة مسرح البالون. وأوضحت في شكواها أنها اضطرت إلى صفعه على وجهه نتيجة هذه الإساءة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.