الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

القضاء الإداري تقضي بإيقاف ميدو عادل 4 أشهر بتهمة التعدي على لقاء سويدان

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري بالعباسية، بإيقاف الفنان ميدو عادل لمدة 4 أشهر بتهمة التعدي على الفنانة لقاء سويدان وقطع بانرات أحد المسارح، وذلك على خلفية مشاجرة نشبت بينهما على خشبة المسرح.

الفنانة لقاء سويدان قد تقدمت بشكوى العام الماضي

كانت الفنانة لقاء سويدان قد تقدمت بشكوى العام الماضي للشؤون القانونية بوزارة الثقافة، اتهمت فيها الفنان ميدو عادل بسبها أثناء عرض مسرحية "سيد درويش" على خشبة مسرح البالون. وأوضحت في شكواها أنها اضطرت إلى صفعه على وجهه نتيجة هذه الإساءة.

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