السبت 01 مارس 2025
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حوادث

إحالة دعوى تأديب أطباء نفسيين بسبب تقارير أمهات قتلت أطفالهن لـ المفوضين

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى تطالب بعزل وتأديب عدد من أطباء مستشفى للصحة النفسية، الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانون، وإلغاء الأحكام الصادرة بحق سيدات أُدينّ بقتل أطفالهن، وذلك بسبب ما وصفته الدعوى بتقاعس الأطباء عن تبيان الأعراض والمضاعفات النفسية المصاحبة لاكتئاب الحمل وما بعد الولادة.

الأطباء المسئولون عن إعداد تقارير الخبرة الطبية النفسية

وجاء في الدعوى التي تقدم بها الدكتور هاني سامح، المحامي، أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات، أن الأطباء المسؤولين عن إعداد تقارير الخبرة الطبية النفسية الخاصة بالمتهمات أهملوا الإشارة إلى ما استقر عليه العلم الطبي، من تأثير اضطرابات ما بعد الولادة على الصحة العقلية، والتي قد تؤدي إلى أفكار انتحارية أو ميول لإيذاء الأطفال.

وطالبت الدعوى، المقيدة برقم 25143 لسنة 79 ق،  بإجراء فحص شامل لجميع التقارير السابقة الصادرة من مستشفى العباسية حول حالات النساء المدانات بقتل أطفالهن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة محاكمتهن في ضوء بطلان تلك التقارير.

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مجلس الدولة القضاء الإدارى العباسية الصحة النفسية امهات
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