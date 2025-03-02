الحكومة: حققنا أرقام صادرات 41 مليار دولار

قال اللواء المهندس عصام محمود علي النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن ملف الصادرات شهد طفرة خلال الفترة الاخيرة، حيث حققت أرقام الصادرات 41 مليار دولار.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وتابع النجار، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أن حجم التجارة بلغ 119 مليار دولار هذا العام، فيما بلغ العجز التجارى ناقص 37 مليار دولار وهذه سابقة هى الأولى.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن هناك متابعة دورية طوال الوقت لتقليل مدة الإفراج الجمركى، وذلك فى إطار حزمة تسهيل الإجراءات والتسهيلات والتيسيرات الجمركية، ومنذ ديسمبر الماضى المنظومة الجمركية بالكامل تعمل بكامل طاقتها دون الحصول على يوم واحد إجازة، لافتا إلى تسهيلات فى منظومة الفحص الظاهرى أيضا، والعمل على سرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وهو بدوره ما يساهم فى خفض التكلفة على المصدرين، والعمل يجرى على تيسير الإجراءات لدعم المصدرين فى المنظومة بالكامل.

عجز الميزان التجاري

وقال: وصلنا لزمن افراج جمركي أقل من 6 أيام، مشيرا إلى أن العمل بالموانئ 7 أيام في الأسبوع.

وكشف اللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات، أن عجز الميزان التجاري وصل الى 37 مليار دولار.

وتابع: كان لدينا مشكلة تواجه المصدرين، وهي أن تكلفة المعامل عالية، وبالتنسيق مع وزارة البيئة وصلنا لاتفاق يقلل التكلفة.

وأكد أن هناك 310 معامل بالهيئة، بها أكثر من 3 آلاف اختبار معتمد دوليا، مما يقلل التكلفة على المصدر ويستطيع المنافسة.

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