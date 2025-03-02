220 ألف جنيه سعر متر التجاري فى مزاد علني بمدينة بدر

سجل سعر متر التجاري 220 ألف جنيه فى مزاد علني بمدينة بدر، وعقدت هيئة المجتمعات العمرانية مزاد لبيع 3 محال تجارية بالمدينة.

وبلغت حصيلة بيع 3 محلات تجارية بمساحة 32.5 مترًا للمحل الواحد و13 وحدة ادارية بمساحات تتراوح بين 30 م2 الى 60 م2 بالسوق التجارى الكبير بمنطقة سكن العاملين بالمرحلة الاولى (376 عمارة) بالامتداد الشرقى بالمدينة، نحو 37 مليون جنيه.

وأقيم المزاد العلني بحضور المهندس محمد عبد العزيز عامر وتم بيع بالمزاد العلني عدد (3 محلات تجارية ) بمساحات تتراوح بين (.32.5م2 ) وعدد 13 وحدة ادارية بمساحات تتراوح بين 30 م2 الى 60 م2 بالسوق التجارى الكبير بمنطقة سكن العاملين بالمرحلة الأولى (376 عمارة) بالامتداد الشرقى

حيث بداء المزاد بالمزايدة على عدد 3 محلات بمساحات بين (32.5 م2 ) + وعدد 17 وحدة ادارية بمساحات تتراوح بين 30 م2 الى 60 م2 بالسوق التجارى الكبير بمنطقة سكن العاملين بالمرحلة الاولى (376 عمارة) بالامتداد الشرقى.

كما صرح المهندس محمد عبد العزيز عامر رئيس جهاز مدينة بدر بأنه وصل أعلى سعر للمتر في المحلات بمساحة 32.5 م2 (220) ألف جنيه للمتر المسطح بإجمالي قيمة ( 7.1 ) مليون جنيه للمحل بنشاط سوبر ماركت.

كما بلغ أعلى سعر للمتر في الوحدات الإدارية (34) إلف جنيه للمتر المسطح بإجمالي قيمة ( 1.02 ) مليون جنيه.

كما أشارت المهندسة أسماء عمران نائب رئيس الجهاز للمشروعات بأنه تم الإعداد لهذا المزاد سعيا من جهاز المدينة في توفير خدمات تجارية وإدارية مختلفة لسكان مدينة بدر عامة ولسكان منطقة زهراء العاصمة وبستان العاصمة خاصة.

كما صرح المهندس محمد عبد العزيز عامر رئيس الجهاز: نحن نعمل لتحسين الخدمات وتوفير فرص استثمارية في مدينة بدر، وأن هذا المزاد يعتبر خطوة هامة في تحقيق هذه الأهداف.

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال نتائج الجولات سير العمل بمشروعات توسعات مدينة الشيخ زايد بمساحة 8336 فدانا تقريبا "زايد الجديدة"، والتي يجري بها تنفيذ خطوط وشبكات مياه شرب وصرف صحي وطرق رئيسية، بهدف توفير مجتمع عمراني متكامل.



وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن منطقة التوسعات تقع بالامتداد الغربي لمدينة الشيخ زايد،وتعتبر امتدادا جديدا للمدينة، وتم تخطيط تلك المنطقة بما يضمن استيعاب مختلف الأنشطة (سكنى– خدمي – تجارى - ترفيهي).



وشدد وزير الإسكان، على مواصلة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة، والالتزام بالتوقيتات الزمنية والمواصفات القياسية للمشروعات، وكذا تذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ.

الخاصة بتنفيذ مشروعات المرافق الحيوية والطرق بتوسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار الجمهوري رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧ "زايد الجديدة"، وذلك بحضور المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز المدينة، ومسئولي الجهاز والمشروعات.



وشملت الجولة تفقد خط المياه قطر ١٢٠٠مم، من محطة تنقية المياه والذي يعد خطوة هامة لتوفير المياه المنتظمة بمنطقة التوسعات، وكذا تفقّد أعمال الربط للخط بمحطة تنقية المياه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ نسبة ( 95٪ ) من خطوط المياه (قطر ١٢٠٠مم وقطر ٩٠٠مم، وقطر ٨٠٠مم )، بإجمالي أطوال 25 كم، والتي ستُغذي المشروعات المتنوعة بتوسعات المدينة بمياه نقية عالية الجودة.

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