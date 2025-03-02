الأحد 02 مارس 2025
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رياضة

4 لاعبين من ليفربول مهددين بالغياب عن مباراة باريس سان جيرمان

ليفربول
ليفربول

أعلنت تقارير صحفية أن 4 لاعبين من ليفربول مهددون بالغياب عن مباراة الإياب ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، في حالة تلقيهم بطاقات صفراء في لقاء الذهاب.

ويلتقي فريق ليفربول الإنجليزي بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل 5 مارس على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية باريس.

رباعي مهدد بالخطر

ويواجه شبح الغياب من ليفربول من: إبراهيما كوناتي، أندرو روبرتسون، هارفي إليوت، وماك أليستر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء 11 مارس على ملعب "الأنفيلد" في مدينة ليفربول.

وتعد هذه المباراة هي الأولى بين الفريقين في مرحلة الإقصاء من البطولة القارية، بينما كانت المواجهات السابقة بين الفريقين في دور المجموعات من البطولة.

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