ليفربول يعرض 3 لاعبين لضم نجم نيوكاسل

يخطط ليفربول خلال الفترة المقبلة لإجراء تعديلات في صفوفه بضم عناصر جديدة، لتجديد الدماء، خاصة في الجانب الهجومي.

ليفربول يخطط لصفقة تبادلية

ويطرح مسؤولو الريدز صفقة تبادلية مع نيوكاسل، بضم المهاجم ألكسندر إيزاك الذي يعد واحدًا من المهاجمين أصحاب الكفاءة حاليًا بالدوري الإنجليزي، بعد أن سجل 56 هدفًا في 97 مباراة، منذ انتقاله إلى نيوكاسل من ريال سوسيداد في صيف 2022 مقابل 63 مليون جنيه إسترليني، ويمتد عقده مع نيوكاسل لثلاث سنوات أخرى.

وفي ظل عدم قيام ليفربول بأي صفقات في الانتقالات الشتوية الماضية، فإن لديه مخزون مالي جيد للغاية يسهم في بناء فريق قوي مجددًا، وهناك اتجاهات بأن تكون هناك صفقة تبادلية بحيث يتم منح نيوكاسل 3 لاعبين من بينهم جاريل كوانساه وجو جوميز، جزء من الصفقة التبادلية الضخمة.

وفي الوقت نفسه، أصبحت فرص الأوروجواياني داروين نونيز مهاجم الريدز، ضعيفة بالبقاء في أنفيلد، وربما يكون رحيله هذا الصيف، بعد فشله في ترك بصمته تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت، وكانت هناك تكهنات بأن أتلتيكو مدريد يرغب في خدماته، لكن النادي الإسباني نفى ذلك تمامًا، وربما تكون وجهة نونيز المقبلة في الملاعب السعودية في ظل رغبة اللاعب.

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