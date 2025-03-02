بتول الحداد موظفة جاسوسة بمسلسل "في لحظة"

مسلسلات رمضان 2025، تشارك الفنانة بتول الحداد خلال موسم رمضان الحالي فى بطولة مسلسل "في لحظة للفنان أحمد فهمي وآخرين، والذى يعرض حاليًا في شهر رمضان الكريم.

تفاصيل شخصية بتول الحداد في مسلسل “في لحظة”

وكشفت بتول بأنها تجسد شخصية تدعى تدعى سارة وهي تعمل موظفة “ماركيتنج وسوشيال ميديا” فى شركة سيف الزيني والذى يقدم شخصيته الفنان أحمد فهمي لافتة، بأن الشخصية مختلف تمامًا عن جميع ما قدمته من قبل وهي الشخصية الشريرة.

وأضافت بتول بأن أهم شيء في اعتقاد شخصيتها هو جلب المال، فتلجأ إلى بعض سبل الكسب غير المشروع، وذلك بأنها تتبادل البيانات والمعلومات الهامه من شركتها وإرسالها إلى الشركات الأخرى للحصول علي أموال طائلة نظرًا لقوة مركزها الوظيفي، لافتة، بأنها فعليًا من أسرة محدودة الدخل تتضح ملامحها مع تصاعد الأحداث.

وتابعت بتول بأنها تصف نفسها بأنها شخصية ثعبانية أو جاسوسة، حيث إن أولى رغباتها ومتعتها فى الحياة، هي خلق المشاكل بين جميع الأفراد لتقوم بالعديد من الأزمات المتتالية طوال الأحداث.

ومن جانبها أعربت بتول عن سعادتها بتصدر أولى حلقات العمل تريند محركات البحث علي مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ومنها موقع التدوينات القصيرة: "X" أي تويتر سابقًا والأكثر رواجًا على موقع "الفيس بوك"، مشيرة، بأن الحلقات المقبلة ستشهد الكثير من المفاجآت غير المتوقعة مع تصاعد سير أحداث العمل.

قصة مسلسل في لحظة

وتدور قصة مسلسل في لحظة، حول سيف الزينى، أحمد فهمي، وفريدة، ميرنا نور الدين، وهما يخوضان عالمًا هشًا حيث الثقة نادرة، والانتقام دائمًا على مقربة، ومع تصاعد المشاعر وتحوّل المصائر، يستكشف "في لحظة" كيف يمكن للحظة واحدة أن تغير مجرى حياة كاملة.

وجدير بالذكر بأن مسلسل “في لحظة” من بطولة أحمد فهمي، ميرنا نور الدين، نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، بتول الحداد، نور محمود، أحمد ماجد، عماد رشاد، يوسف عثمان، جالا هشام، آيسل رمزي، سارة الشامي، يوسف وهبي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

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