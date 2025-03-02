الأنبا مرقس يرسم كهنة جدد وقمامصة في إيبارشية شبرا الخيمة

شهدت كنيسة السمائيين ببهتيم قداسًا إلهيًا ترأسه نيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، حيث شهد القداس سيامة كهنة جدد ورسامة قمامصة لخدمة الكنيسة.

صلاة الصلح

بعد صلاة الصلح، قام نيافته بسيامة اثنين من الشمامسة كهنة للخدمة بكنائس الإيبارشية، حيث نال الشماس ملاك جاد بخيت نعمة الكهنوت باسم القس أنسطاسي على مذبح كنيسة السيدة العذراء والسمائيين في بهتيم، بينما سيم الشماس منير مجدي سليمان كاهنًا باسم القس ياكوبوس على مذبح كنيسة الملاك ميخائيل بالأندلس – عزبة النخل.

كما شهد القداس أيضًا ترقية ثلاثة من كهنة الإيبارشية إلى رتبة القمصية، وهم الأب القمص يواقيم مرزق، كاهن كنيسة السيدة العذراء والسمائيين ببهتيم، والأب القمص قسطنطين ظريف، كاهن الكنيسة ذاتها، والأب القمص أرساني عبد الله، كاهن كنيسة السيدة العذراء وأبو سيفين بالوحدة العربية.

ومن المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وفقًا للتقليد الكنسي، استعدادًا لبدء خدمتهم الرعوية في كنائسهم الجديدة.

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