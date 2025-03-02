الأحد 02 مارس 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر باستهداف فلسطينيين بغزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد،  إنه استهدف مجموعة من الفلسطينيين بزعم محاولة زرع عبوة ناسفة قرب قواته شمالي قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، أن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب  5 آخرين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ صباح اليوم. 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

ونفذت مسيرة إسرائيلية قصفا شمالي  قطاع غزة، صباح اليوم الأحد.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية: إن الهجوم استهدف مجموعة من الفلسطينيين في منطقة البورة شرقي بلدة بيت حانون.

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استشهاد وإصابة 9 فلسطينيين في غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع

وانتهت أمس السبت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط حالة من الغموض تكتنف استئناف الاتفاق، حيث تسعى إسرائيل إلى تمديد المرحلة الأولى بينما تطالب حركة حماس ببدء المرحلة الثانية مباشرة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت مبكر من اليوم الأحد: إن إسرائيل وافقت على مقترح المبعوث الأمريكي بخصوص وقف إطلاق نار مؤقت في غزة، خلال شهر رمضان.

لكن حماس سرعان ما ردت على بيان مكتب نتنياهو بالرفض.

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جيش الاحتلال غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي إسرائيل

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