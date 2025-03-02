تعرف على خطوات تعبئة وتغليف التمور في مسطاح حاجز المحروسة بقنا (فيديو)

تعد تعبئة وتغليف التمور من الأعمال الهامة التي يحرص عليها تجار التمور في المسطاح داخل حاجر المحروسة التابعة لمركز ومدينة قنا، ويولي لها التجار أهمية كبرى خاصة في التمور التي يتم تصديرها إلى مختلف البلدان العربية.

مراحل تعبئة وتغليف التمور في قنا

وأكد عمر أبو محمد، أحد تجار التمور بالمحافظة، أننا لدينا أجود أنواع البلح القنائي والذي يبدأ من 8 جنيهات وما فوق ذلك بحسب النوع والحجم والشكل.

وأشار إلى أن شهر أمشير يتم تلقيح البلح في النخيل، من خلال ربطه ورفعه حتى يتم تقطيع سباط البلح وتجميعه في داخل المسطاح بأجوالة الخيش حتى يتم تجهيزه للسفر.

أنواع وألوان البلح في قنا

قال: إننا لدينا البلح الأبيض والقنديلة والذهبي والوردي والمركابي وغيرها من الأنواع الأخرى القادمة من أسوان، ويتم التعبئة والتصدير إلى محافظات المنيا وكفر الشيخ ودمياط والقاهرة والمنوفية ولكن من أكثر المحافظات التي تستورد منا البلح طنطا فهي، كما يطلق عليها “أم البلح”، بالإضافة إلى التصدير إلى المملكة العربية السعودية وهذا يتم لأول مرة، ونأمل في فتح أسواق أخرى في مختلف الدول العربية.

واستكمل حديثه لـ"فيتو": إننا نبدأ التجهيز والتعبئة منذ شهر أغسطس في داخل المسطاح وحتى شهر نوفمبر يكون البلح جاهزا للسفر والتصدير، لافتا إلى أن البلح الجاف لا يكون إلا في محافظات الأقصر وأسوان وقنا، أما الوادي الجديد والمحافظات الأخرى يكون البلح الزغلول والبرحي والطري.

ألوان المحافظات في البلح

قال إن محافظة كفر الشيخ ودمياط تعشقان البلح الأبيض، والعيد والمناسبات يتبادلون فيه البلح وكفر الشيخ لديهم عادة في الزواج العروس يتم إهداؤها جوال بلح في أول عيد لها وحتى بعد ذلك يكون الهدية المعتادة هو جوال البلح وكل عروس تتفاجر بنوع البلح القادم إليها كهدية من عائلتها وخاصة لونه.

وأشار إلى أن البلح الأبيض يتم تناوله بالحليب وهي طريقة معروفة ولكن بالطبع كل مكان حسب طريقته في الطهي والتناول، مشيرا إلى أن السنة النبوية تدعونا إلى أن يكون التمر جزءا أساسيا في المنزل قائلا: “إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بيت بلا تمر جياع أهله”.

وأكد أن الصعيد لا تخلو بيوته من التمر فــ50% من الصعايدة يتهادون في التمر لمن لا يملكون النخيل وهذه عادة متعارف عليها بين أهالي الصعيد، وتتشارك معنا محافظة المنوفية التي لا يخلو بيت فيها من البلح.

واستطرد في حديثه أنه “يتم وضع الأجوالة الخاصة بالبلح على جذوع النخيل التي يتم وضعها بطريقة معينة على الأرض ويتم وضع مادة لقتل السوس مع اطلاق البخور ويتم وضع الرمل وذلك لمنع اقتراب أي حشرة من البلح، ووقت نزول المطر لا بد من تغطية البلح حتى لا يتم إتلافه”.

وفي نهاية حديثه أكد أن شغل المسطاح مرهق جدا منذ التلقيح وحتى التعبئة والبيع في مختلف الأسواق.

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