عامل ديلفري ينهي حياة فاكهاني بالشرقية

شهد كفر الإشارة، بدائرة قسم ثان الزقازيق محافظة الشرقية واقعة مأساوية، حيث تجرد عامل ديلفري من إنسانيته وأقدم على إنهاء حياة فاكهانى بطعنة نافذة بالجسد، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

مقتل فاكهانى طعنه شاب خلال مشاجرة بالشرقية

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا من أهالى كفر الإشارة بقسم ثان الزقازيق يفيد مقتل شخص يدعى"السيد.م.م" 57 سنة (فاكهانى) على يد شاب يدعى "محمد.س.ال" 22 سنة (عامل ديلفري) بطعنة نافذة بالجسد، بواسطة آلة حادة.

وبانتقال قوة أمنية إلى مكان الواقعة وبالفحص وعمل التحريات اللازمة تبين، أنه أثناء تجول عربة كارو يجرها حصان ويقودها المجنى عليه بالمنطقة وخلال مروره بجوارالجانى تعرضت قدم الأخير للدهس من قبل الحصان على إثرها نشبت مشادة لفظية بينهما تطورت لمشاجرة وقام المتهم بإخراج آلة حادة من بين طيات ملابسه وسدد طعنة نافذة للضحية وجرى نقله للمستشفى في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه الخطيرة.

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فيها، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث الجنائية.

احذر.. استعراض القوة أو التلوَّيح بالعنف يعرضك للحبس بقانون العقوبات

جرائم البلطجة واستعراض القوة وترويع الأمنين من الجرائم التي عمل المشرع على التصدي لها عن طريق قانون العقوبات للتصدي لجريمة البلطجة بكل أشكالها؛ حيث تتدرج عقوبة البلطجة في قانون العقوبات، من الحبس سنة، وحتى عقوبة الإعدام.

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام في قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

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