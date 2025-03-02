هداف كريستال بالاس يغادر المستشفى بعد 25 غرزة

أعلن نادي كريستال بالاس أن مهاجمه جون فيليب ماتيتا، غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج واستقرار حالته الصحية.

إصابة نجم كريستال بالاس

وتعرض ماتيتا، لتدخل عنيف من قبل حارس ميلوول ليام روبرتس البالغ 30 عامًا في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وطرد الحارس بعد مراجعة الحكم مايكل أوليفر تقنية الفيديو، ونقل المهاجم الفرنسي إلى مستشفى سانت جورج.

وقال كريستال بالاس: "تمت خياطة الجرح في أذنه اليسرى بـ25 غرزة، ثم خرج من المستشفى بعد الاطمئنان على حالته، وسيحصل على راحة قبل استئناف اللعب".

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