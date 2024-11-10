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رياضة

المفاوضات جارية، آخر تطورات تجديد ليفريول لعقد محمد صلاح

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

 كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن آخر تطورات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول، حيث ينتهي عقده مع الفريق في نهاية الموسم الكروي الحالي. 

 

المحادثات بشأن عقد محمد صلاح مازالت جارية

 وبحسب شبكة ذا أتلتيك الإنجليزية: المحادثات بشأن عقد محمد صلاح مازالت جارية، ولكن من غير الواضح إن كان العرض المقدم هو الذي يرغب به، حيث إنه يتقاضى حاليًا 350,000 جنيه استرليني في الأسبوع، بالإضافة إلى امتيازات مادية أخرى.

واقترب محمد صلاح نجم ليفربول، من تحطيم رقم الأسطورة الإنجليزية واين روني، نجم مانشستر يونايتد السابق. 

وقاد صلاح ليفربول للفوز على أستون فيلا، بهدفين دون رد، مساء السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن لقاءات الجولة 11 للبريميرليج.

وصنع صلاح الهدف الأول الذي سجله داروين نونيز، وتكفل بتسجيل الهدف الثاني.

 

أكثر اللاعبين الذين سجلوا وصنعوا في مباراة واحدة 

ووفقًا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن صلاح يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين الذين سجلوا وصنعوا في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز في تاريخ المسابقة.

ويتصدر تلك القائمة، واين روني (36 مرة)، يليه محمد صلاح (35 مرة).

أما شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن صلاح أصبح أول لاعب يصل إلى رقم مزدوج من حيث الأهداف (10) والتمريرات الحاسمة (10) لفريق من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في جميع المسابقات هذا الموسم.

كما حقق النجم المصري هذا الرقم، في كل من مواسمه الـ4 الأخيرة مع ليفربول.

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