وزيرة التضامن تكرم فريق عمل مركز استقبال أبناء وبنات العاملين بالوزارة

كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق العمل القائم على مركز استقبال أبناء وبنات العاملين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيادة المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي والذي تم افتتاحه مؤخرا.

بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وإيواى فوميو سفير اليابان بالقاهرة، وايبياسو يو رئيس مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في مصر.

وسلمت وزيرة التضامن الاجتماعي المهندس لؤي أنس المستشار الهندسي لوزارة التضامن الاجتماعي، ومنى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة، والدكتور هانم عمر مدير عام الإدارة العامة للطفل شهادات تقدير على مجهوداتهم، وكذلك طاقم العمل تقديرا على مجهوداتهم التي بذلوها في خروج المركز بهذا الشكل المشرف الذي أشاد به الجميع.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنها حريصة على تكريم القطاعات المتميزة داخل الوزارة، وذلك في إطار التقييم المؤسسي لكافة قطاعات الوزارة، مطالبة فريق العمل بمواصلة الإنجاز خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبهم أعرب فريق العمل عن سعادته بتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي لهم، مشددين على استمرارهم في أداء مهامهم بنفس الدرجة من الكفاءة والتميز خلال الفترة المقبلة.

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