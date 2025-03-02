الأحد 02 مارس 2025
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رسم كاهن عام في إيبارشية نجع حمادي (صور)

إيبارشية نجع حمادي
إيبارشية نجع حمادي

سيم الأنبا تكلا، مطران دشنا وتوابعها،والأنبا بضابا أسقف نجع حمادي الشماس عز نعيم إلى رتبة القسيسية بإسم القس اباكير وذلك للخدمة ككاهن عام في إيبارشية نجع حمادي.

كما قام الأنبا تكلا بألقاء عظة القداس عن "دروس من إنجيل الكنوز" وسط عدد من الآباء الكهنة وشعب الايبارشية.

وقد بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، الصوم الكبير والذى يستمر لمدة 55 يوما، ويطلق على الأسبوع الأخير من الصوم "أسبوع الآلام" والذى ينتهى بعيد القيامة المجيد.

 

صلوات الصوم الكبير

ويترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وأساقفة المجمع المقدس والآباء الكهنة الصلوات والقداسات بمختلف الكنائس في مصر وخارجها. 

حيث يقام قداس يومى في جميع أيام الصيام، بعد الانقطاع عن الطعام لمدة تصل إلى نحو 15 ساعة، ولا يتم خلال أيام الصوم تناول أى أطعمة حيوانية أو مشتقاتها ويمنع أيضا تناول الأسماك.

والصوم الكبير عبارة عن ثلاثة أصوام، الأربعين المقدسة في الوسط، ويسبقها أسبوع أما أن يعتبر تمهيدا للأربعين المقدسة، أو تعويضيا عن أيام السبوت التي لا يجوز فيها الانقطاع عن الطعام.

ويعقب ذلك أسبوع الآلام، والذى تبدأ أحداثه عقب الاحتفال بأحد الشعانين حيث يتم تعليق الرايات السوداء وتغيير ستر الهيكل وتقرأ خلاله كافة النبوات والأحداث المتعلقة بآلام السيد المسيح وصلبه، إلى أن ينتهى بصلب الفرح والاحتفال بعيد القيامة المجيد.

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