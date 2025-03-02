ارتفاع أسعار ورق العنب بالأسواق في ثاني أيام رمضان

أسعار ورق العنب اليوم، سجلت أسعار ورق العنب ارتفاعا ملحوظة في الأسواق بقيمة تتراوح ما بين 40 و80 جنيهًا في سوق الجملة بثاني أيام شهر رمضان.

أسعار ورق العنب في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر ورق العنب في الأسواق سواء الجملة أو المحال التجارية والسلاسل الغذائية؛ في السطور الأتية:

سعر ورق العنب اليوم

أسعار كيلو ورق العنب في سوق العبور

البداية مع سعر كيلو ورق عنب في سوق العبور للجملة والتي جاءت أسعاره كالأتي:

سعر ورق عنب بناتي في سوق الجملة

تراوح سعر ورق العنب بناتي بين 120 و180 جنيهًا للكيلو، بارتفاعات تراوحت بين 40 و80 جنيهًا، إذ كان سعر كيلو ورق العنب خلال تعاملات يوم الخميس الماضي في السوق بين 80 و100 جنيه.

سعر ورق عنب اليوم

أسعار ورق عنب بلدي في سوق الجملة

وتراوح سعر كيلو ورق عنب بلدي بين 120 جنيهًا و180 جنيهًا، بارتفاع تراوح بين 40 و80 جنيهًا.

سعر ورق العنب بناتي في سوق الخضراوات

وبحسب رصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزارء؛ فإن ورق عنب بناتي سجل متوسط سعر 135 جنيهًا في أسواق التجزئة بالمحافظات، لتتراوح أسعار ورق العنب بناتي بين 130 و140 جنيهًا.

أسعار ورق العنب اليوم

107 جنيهات ارتفاعًا في سعر ورق العنب بناتي

ورصدت بوابة الأسعار الحكومية أيضًا، حجم الارتفاعات في سعر ورق العنب البناتي، إذ ارتفع سعر كيلو ورق العنب البناتي ارتفاعًا يقدر بـ 107 جنيهات مقارنة بسعره الأسبوع الماضي، و112.5 جنيه مقارنة بسعره في نفس الفترة من العام الماضي.

سعر ورق العنب اليوم

أسعار ورق العنب البلدي في سوق الخضار

أما ورق العنب البلدي وفقًا للبوابة الحكومية، فسجل الكيلو متوسط سعر 148 جنيهًا في الأسواق، بينما تراوح سعر كيلو ورق العنب بلدي بين 130 و160 جنيهًا.

14 جنيهًا ارتفاعًا في سعر ورق عنب بلدي

وسجل ورق العنب بلدي ارتفاعات ملحوظة مقارنة بسعره أمس السبت يقدر بـ 14 جنيهًا وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار ورق العنب اليوم

أسعار ورق العنب في السلاسل الغذائية

وعن سعر ورق العنب في السلاسل الغذائية والمحال التجارية، فهي كالأتي:

بلغ سعر كيلو ورق عنب نحو 200 جنيه. بلغ سعر ورق العنب وزن 250 جرامًا نحو 50 جنيهًا. بلغ سعر ورق العنب من أوليفيتا وزن كيلو نحو 150 جنيهًا. بلغ سعر ورق عنب أوليفيتا وزن 250 جرامًا نحو 38 جنيهًا. بلغ سعر ورق عنب أوليفيتا وزن 500 جرام نحو 75 جنيهًا. بلغ سعر ورق عنب مجمد جيفركس وزن 250 جرامًا نحو 50 جنيهًا. بلغ سعر ورق عنب مجمد بسمة وزن 250 جرامًا نحو 15 جنيهًا.

أسعار ورق العنب اليوم

سعر ورق العنب في السلاسل الغذائية

بلغ سعر ورق عنب بناتي دون لوبيز وزن 720 جرامًا معبأ في برطمان نحو 52.5 جنيه.

بلغ سعر ورق عنب بناتي دون لوبيز وزن 900 جرام معبأ في برطمان نحو 42 جنيهًا.

بلغ سعر ورق عنب لذة وزن 250 جرامًا نحو 14 جنيهًا.

بلغ سعر ورق عنب جاردينيا وزن 900 جرام نحو 52.5 جنيه.

بلغ سعر برطمان ورق عنب وزن 1200 جرام نحو 66.5 جنيه.

بلغ سعر ورق عنب جولد إليكس برطمان وزن 900 جرام نحو 110 جنهيات.

بلغ سعر كيلو ورق عنب محشو أرز نحو 114 جنيهًا.

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