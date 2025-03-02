تعليم قنا تطلق مبادرتي "كلنا مهذبون" و"الأندية الحوارية" لتعزيز القيم الإيجابية بين الطلاب

أطلقت مديرية التربية والتعليم، بمحافظة قنا، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا مبادرتي "كلنا مهذبون" و"الأندية الحوارية"، بهدف تعزيز القيم الإيجابية بين الطلاب وتنمية وعيهم تجاه السلوكيات البناءة.

مبادرة "كلنا مهذبون" في قنا

من جانبه، أكد هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن مبادرة "كلنا مهذبون" تستهدف جميع طلاب المراحل التعليمية الثلاث، وتهدف إلى غرس قيم الاحترام والتسامح بينهم، وتوجيه السلوكيات غير السوية نحو التفاعل الإيجابي البنّاء، إلى جانب نشر ثقافة القيم الإيجابية داخل المجتمع المدرسي.

وأضاف "عنتر" أن الإدارات التعليمية طرحت المبادرة على جميع المدارس، حيث تم تقييم الأعمال المقدمة، وصولًا إلى اختيار الفائزين بالمراكز الأولى في كل مرحلة تعليمية، وأسفرت النتائج عن فوز مدرسة بئر عنبر الابتدائية بقفط عن المرحلة الابتدائية، ومدرسة حامد سليمان الإعدادية بقنا عن المرحلة الإعدادية، ومدرسة الفنية الصناعية بنات الثانوية بقوص عن المرحلة الثانوية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن المديرية، بالتعاون مع الإدارات التعليمية، شكلت لجانًا متخصصة للإعداد والتجهيز والتنفيذ، بالإضافة إلى المتابعة والإشراف، لضمان تحقيق أهداف المبادرة على أكمل وجه.

أما فيما يخص مبادرة "الأندية الحوارية"، فقد أوضح "عنتر" أنها تستهدف جميع طلاب المرحلة الثانوية، وتهدف إلى تنمية الفكر الطلابي، وإعداد جيل واعٍ قادر على الحوار الفعّال، مع تعزيز قيم الاحترام والتسامح والتفاعل الإيجابي البنّاء.

القيم الأخلاقية بين الطلاب في قنا

كما أشار إلى أنه تم عقد ورش عمل بمقر مديرية التربية والتعليم بقنا، وأجريت التصفيات القبل نهائية على مستوى جميع الإدارات التعليمية خلال شهر فبراير الماضي، فيما تستعد المديرية حاليًا لإجراء التصفية النهائية للمشاركين في المبادرة.

وتأتي هذه المبادرات في إطار جهود مديرية التربية والتعليم بقنا لتعزيز القيم الأخلاقية بين الطلاب، وإعداد جيل قادر على بناء مستقبل مشرق قائم على الحوار والتفاهم والتعاون.

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